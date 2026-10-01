Gorakhpur News: मैजिक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल, चालक भागा

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जगतबेला। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत बलुआ गांव स्थित एएन सिंह स्कूल के पास बुधवार को मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान शेरपुर चमराह निवासी हैदर अली पुत्र शुभान अली और सबानू पुत्र मुस्तफा के रूप में हुई है। सबानू को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, हैदर अली और सबानू बाइक से सिहोरवा बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोहरीपुर की ओर से सिहोरवा जा रहे मैजिक चालक ने विपरीत दिशा में आकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में हैदर के पैर में चोट लगी, जबकि सबानू गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक मैजिक लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ दूरी आगे मैजिक ने एक अन्य बाइक को भी टक्कर मारी। इसमें रामपुर गांव निवासी बाइक सवार के घायल होने की सूचना है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि चालक और वाहन की तलाश की जा रही है।