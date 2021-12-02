Gorakhpur News: महिला के जागने पर भागे चोर, चोरी की कोशिश विफल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 22 Sep 2026 02:38 AM IST
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जगतबेला। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत मुहम्मदपुर माफी गांव में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर में चोरी की कोशिश की। आहट होने पर घर की महिला की नींद खुल गई और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए। घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। पीड़ित हिंदराज ने थाने में दी तहरीर में बताया कि रात करीब दो बजे अज्ञात लोग घर में घुस आए और अलमारी से मंगलसूत्र, लॉकेट और करीब नौ हजार रुपये चोरी करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान उनकी पत्नी सलोनी देवी की नींद खुल गई। उन्होंने चोरों को पकड़ने का प्रयास करते हुए शोर मचा दिया जिसके बाद आरोपी सामान लेकर भाग निकले। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
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