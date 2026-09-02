Gorakhpur News: किशोर को ई-रिक्शा से नदी किनारे ले जाकर बांधा, फेंकने की धमकी दी

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आरोप है कि तीन लोगों ने किशोर को जबरन ई-रिक्शा में बैठाया और झौवा नदी के किनारे ले गए। वहां रस्सी से बांधकर नदी में फेंकने की धमकी दी। विरोध करने पर किशोर को घुटने भर पानी के अंदर तक ले जाया गया। किसी तरह आरोपितों के चंगुल से निकलकर किशोर भागा और घर पहुंचकर परिजन को घटना की जानकारी दी।किशोर की मां गायत्री देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके परिवार की गांव के ही शमसुद्दीन के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही है। मंगलवार को शमसुद्दीन, आस मोहम्मद और उनका एक नाबालिग साथी उनके बेटे किशन को जबरन ई-रिक्शा में बैठाकर झौवा नदी के किनारे ले गए। तहरीर के अनुसार, नदी किनारे पहुंचने के बाद आरोपितों ने किशोर पर चोरी करने का आरोप लगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसे नदी में फेंकने की धमकी दी गई। किशोर ने विरोध किया तो आरोपित उसे घुटने भर पानी में ले गए। वहां भी उसे बार-बार नदी में फेंकने की धमकी दी जाती रही।किशोर ने किसी तरह मौका पाकर आरोपियों से खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला। घर पहुंचने के बाद उसने परिजन को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसकी मां ने सिकरीगंज थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शमसुद्दीन, आस मोहम्मद और एक बाल अपचारी को पकड़ लिया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है।