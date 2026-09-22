मिशन 2027 के लिए भाजपा ने क्यों चुना गोरखपुर?: तावड़े ने जाना कहां कमजोर हुई पार्टी, कौन बदल सकता है समीकरण

गोरखपुर का संदेश पूरे प्रदेश के लिए

तावड़े का तीन दिन का प्रवास मूलतः राजनीतिक ऑडिट जैसा रहा। संगठन की स्थिति जानी गई। कार्यकर्ताओं का मूड समझा गया। नेताओं के बीच के रिश्ते परखे गए। सहयोगियों की अपेक्षाएं सुनी गईं। जातीय समीकरणों की परतें टटोली गईं। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं समझी गईं। सरकार और संगठन के खिलाफ असंतोष की थाह ली गई। पूरा फोकस यही समझने पर रहा कि जहां नुकसान हुआ वहां कारण क्या था? जहां जीत मिली, वहां जीत का आधार कितना टिकाऊ है? जीत के लिए आगे करना क्या-क्या है? राजनीतिक विश्लेषक प्रो. गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इस तीन दिनी मंथन का संदेश साफ है कि 2014 की तरह सिर्फ जमीन की आवाज सुनी जाएगी, फिर उसकी परतें समझी जाएंगी और उसके बाद चुनावी रणनीति तैयार होगी। वह कहते हैं कि यह कवायद बताती है कि जीत के लिए भाजपा जो भी करना होगी, करेगी। टिकट कटने की जरूरत होगी तो कटेगी। सीट बदलने की जरूरत होगी तो बदली जाएगी। नए चेहरों पर भी खुलेमन से विचार होगा। जरूरत के हिसाब से हरेक सीट की अलग रणनीति होगी। एक तरह से तावड़े की कार्यशैली का पहला संदेश गोरखपुर से यही निकला-पहले सुनो, फिर समझो और उसके बाद रणनीति बनाओ। तावड़े एक महीने बाद फिर लौटने की बात कहकर गए हैं। यानी गोरखपुर क्षेत्र 2027 की रणनीति के लिए बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है।