गोरखपुर: बिजली चोरी पकड़ी तो विजिलेंस टीम का विरोध, छह महीने पहले कट चुका था कनेक्शन; ढाई लाख का बकाया

तुर्कमानपुर के कसाई टोला में मंगलवार को बिजली चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम का उपभोक्ता और मोहल्ले के लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। टीम ने घर की छत पर बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी थी।

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कार्रवाई शुरू होने के बाद उपभोक्ता मोहम्मद सलमान खान मौके पर पहुंचा और टीम का विरोध करने लगा। कुछ ही देर में कई मोहल्लेवासी भी एकत्र हो गए। हंगामे के कारण विजिलेंस टीम को उपभोक्ता का विवरण लेकर मौके से लौटना पड़ा। बिजली चोरी के मामले में मोहम्मद सलमान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। नॉर्मल उपकेंद्र के अवर अभियंता सुधीर यादव ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे विजिलेंस टीम तुर्कमानपुर के कसाई टोला में जांच कर रही थी।इस दौरान मोहम्मद सलमान खान पुत्र मोहम्मद साजिद खान के घर की छत पर बाईपास कर बिजली चोरी किए जाने का मामला पकड़ा गया। सलमान खान पर करीब ढाई लाख रुपये बिजली का बकाया है। बकाया जमा नहीं करने पर छह महीने पहले उसका कनेक्शन काट दिया गया था।विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी मिलने के बाद चालान की कार्रवाई शुरू की। उस समय सलमान खान घर पर नहीं था। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और टीम के साथ हंगामा करने लगा। इसके बाद आसपास के कुछ लोग भी जुट गए और टीम की कार्रवाई का विरोध करने लगे। स्थिति को देखते हुए विजिलेंस टीम को मौके से वापस लौटना पड़ा। टीम ने उपभोक्ता का विवरण दर्ज कर लिया है। बिजली चोरी के मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।