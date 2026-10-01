Gorakhpur News: गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता से मिले राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त

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कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार रात पार्टी नेता मुन्ना शाही को गिरफ्तार कर कैंट थाने लाया गया। इसकी जानकारी मिलने पर जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे। विज्ञापन

मंगलवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभिषेक दत्त सीधे कैंट थाने गए और गिरफ्तार कार्यकर्ता से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बदले की भावना से उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार कार्यकर्ता को जल्द रिहा किया जाना चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार रात पार्टी नेता मुन्ना शाही को गिरफ्तार कर कैंट थाने लाया गया। इसकी जानकारी मिलने पर जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे।मंगलवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अभिषेक दत्त सीधे कैंट थाने गए और गिरफ्तार कार्यकर्ता से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बदले की भावना से उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार कार्यकर्ता को जल्द रिहा किया जाना चाहिए।

गोरखपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन और पुतला दहन के दौरान पुलिस से नोकझोंक के बाद गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता से मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी अभिषेक दत्त ने कैंट थाने में मुलाकात की। उन्होंने गिरफ्तार कार्यकर्ता की जल्द रिहाई की मांग की। सोमवार को गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।