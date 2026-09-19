Gorakhpur News: शोध में सिर्फ थीसिस नहीं, पेटेंट तक पहुंचने का सिखाया रास्ता

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एलन ट्यूरिंग हॉल में हुई कार्यशाला में शोध-पत्रों के आलोचनात्मक अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण शोध समस्या की पहचान पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को शोध लेख की प्रभावी संरचना तैयार करने और निष्कर्षों को स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के तरीके बताए गए। लेटेक्स से पेशेवर दस्तावेज, थीसिस लेखन, संदर्भ प्रबंधन और बीमर के माध्यम से अकादमिक प्रस्तुतीकरण का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।शोध को पेटेंट तक ले जाने की समझकार्यशाला में पेटेंट ड्राफ्टिंग और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर भी प्रशिक्षण हुआ। शोध में सामने आए नए परिणामों की पहचान, उनके दस्तावेजीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया समझाई गई। साहित्य अन्वेषण, शोधकर्ता प्रोफाइलिंग और शोध के प्रसार के लिए आधुनिक शोध उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई।कार्यशाला में एमएमएमयूटी के विभिन्न विभागों के साथ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिक्षकों, शोधार्थियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समन्वय डॉ. विपुल नारायण, डॉ. अमित कुमार द्विवेदी और डॉ. स्वप्निता श्रीवास्तव ने किया। डॉ. राजकुमार, संजय कुमार और डॉ. मनीष कुमार गुप्ता सह-समन्वयक रहे। विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार के मार्गदर्शन में हुई कार्यशाला में शोध की गुणवत्ता, मौलिकता, नैतिकता और वैज्ञानिक कठोरता को केंद्र में रखा गया।