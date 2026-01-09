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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The "Ji Ram Ji" bill will address the shortcomings of MNREGA.

Gorakhpur News: मनरेगा की कमियों को दूर करेगा ''''जी राम जी'''' विधेयक

Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
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The "Ji Ram Ji" bill will address the shortcomings of MNREGA.
गोरखपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्
- ''''जी राम जी'''' की खूबियों को जन-जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता : खन्ना
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मनरेगा की खामियों को दूर करने के लिए ''''विकसित भारत जी राम जी'''' विधेयक को संसद में पास कराया है। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि इसकी खूबियों को जन-जन तक पहुंचाएं।
जिले के दौरे पर आए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा में तमाम खामियां थीं। प्रधानमंत्री ने उन्हें दूर करने का कार्य किया है। इतना ही नहीं कार्य दिवस बढ़ा कर मजदूरों को रोजगार का अवसर दिया है।
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बैठक में मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक बिपिन सिंह, पूर्व विधायक शीतल पांडेय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, राहुल श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शंकर पांडेय, राहुल तिवारी, चंदल आर्या, सुरेंद्र चौबे, राजकुमार सिंह, शुभम सिंह व अरुण सिंह आदि शामिल रहे।
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