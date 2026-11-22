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गोरखपुर। रेलवे ने परिचालनिक कारणों से 22 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली 05014 स्पेशल ट्रेन के संचालन में बदलाव किया है। अब यह ट्रेन छपरा के बजाय गोरखपुर स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन के गंतव्य में बदलाव किया गया है। इससे छपरा जाने वाले यात्रियों को गोरखपुर में ही उतरना पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन के बदले हुए संचालन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। संवाद