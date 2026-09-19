Gorakhpur News: चोरी की नीयत से घर में घुसा संदिग्ध छत से कूदा, ग्रामीणों ने पकड़ा

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पटाका चौराहे के पास प्रेम निषाद परिवार के साथ रहते हैं। आरोप है कि शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे एक युवक उनके मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा और अलमारी तोड़ने लगा। आहट होने पर परिवार के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। गृहस्वामी को अपनी ओर आते देख युवक छत से नीचे कूद गया। इससे उसके पैर में घुटने के नीचे चोट लग गई और वह भाग नहीं सका। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। कुछ दूरी पर गश्त कर रही पुलिस भी वहां पहुंच गई।पूछताछ में आरोपी की पहचान बिहार के सदर छपरा हाजीपुर निवासी राजकुमार राव उर्फ राव के रूप में हुई। कार्यवाहक थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। उसके पास से छह मोबाइल और एक चार्जर बरामद हुए हैं। आरोपी ने पूछताछ में वर्तमान में राजघाट पुल के पास रहने की बात बताई और इसे अपनी पहली चोरी बताया। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।