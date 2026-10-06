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Gorakhpur News: एसटीएफ ने एक और आरोपी को दबोचा, तीन अन्य गुर्गे रडार पर

Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
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STF nabs another accused; three other henchmen on the radar.
गोरखपुर। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े मामले में एसटीएफ ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब तक एसटीएफ और स्थानीय पुलिस इस मामले में नाबालिग समेत 16 आरोपियों को जेल भिजवा चुकी है। वहीं प्राथमिकी में नामजद 17 अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पूछताछ के दौरान जेल भेजे गए आरोपियों से मिले अहम सुरागों के आधार पर तीन अन्य संदिग्ध एसटीएफ के रडार पर हैं। खोराबार पुलिस ने रविवार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े बाल अपचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों की पहचान कैंट के डिबिया निवासी अफजल खान और दिव्यनगर रानीडीहा निवासी मोहम्मद शमी के रूप में हुई थी। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान गिरोह से जुड़े लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इधर, एसटीएफ सोमवार को नामजद एक अन्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार गैर जनपद का रहने वाला शख्स शहर में असलहा तस्करी की नीयत से आया था। इसमें एसटीएफ ने मुखबिर सूचना पर दबोच ली है। आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। मामले में पहले हुई गिरफ्तारियों के बाद पुलिस और एसटीएफ ने आरोपियों से अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की। इससे सामने आई जानकारियों को जांच में शामिल करते हुए नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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