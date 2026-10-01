Gorakhpur News: नगर निगम ने 800 सफाई मित्रों को बांटे सुरक्षा उपकरण

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शिविर में सफाई मित्रों का रक्तचाप, रक्त शर्करा और आंखों की जांच की गई। उन्हें आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी की गई। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉ. रेणु सिंह और डॉ. विष्णु दुबे ने जांच की। फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला तकनीशियन ने दवा वितरण में सहयोग किया। कर्मचारियों और उनके परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई भी की गई। प्रमोद कुमार ने कहा कि सफाई मित्र शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है। इस अवसर पर जोनल सेनेटरी अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव, मुख्य सफाई निरीक्षक दिनेश बिरौनिया समेत नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।