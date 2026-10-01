Gorakhpur News: गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलखंड पर एलएचएस निर्माण से कई ट्रेनें प्रभावित

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गोरखपुर। उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलखंड पर यातायात ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक लाखन-पिलखुआ स्टेशनों के बीच समपार संख्या 85-सी पर लिमिटेड हाइट सब-वे (एलएचएस) के निर्माण हेतु है। इस निर्माण कार्य से गोरखपुर से संबंधित कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। एक और आठ अक्तूबर को 12583 लखनऊ जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को रास्ते में 60 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। इसी तरह, 20506 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी एक और 8 अक्तूबर को मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। छह अक्तूबर को 20503 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली एक्सप्रेस को 30 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा। सात अक्तूबर को 12204 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस दिल्ली मंडल में 30 मिनट नियंत्रित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 20504 नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दो और सात अक्तूबर को मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी।