Gorakhpur News: भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी, अजय सिंह, डॉ. राकेश सिंह और राम प्रताप का नामांकन आज

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गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में सोमवार को माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट समर्थित भाजपा प्रत्याशी व एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी, निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नरायण गुट) से डॉ. राकेश सिंह और माध्यमिक शिक्षक संघ (प्रबुद्ध गुट) से राम प्रताप राम नामांकन करेंगे। सभी प्रत्याशियों की समर्थन सभा भी होगी।भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी अपना नामांकन एमपी इंटर कॉलेज परिसर से दोपहर 12:30 बजे करने जाएंगे। नामांकन कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर शामिल हो सकते हैं। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि सुबह 10 बजे से समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जुटेंगे। उन्होंने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और शिक्षक प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने का आह्वान किया है।निपाल क्लब में निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थन में सभा होगी। यहां से वे दोपहर डेढ़ बजे बजे नामांकन करने जाएंगे। पिछले चुनाव में अजय सिंह दूसरे नंबर पर थे। उनका दावा है कि इस बार भी उन्हें वित्तविहीन शिक्षक महासभा एवं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का समर्थन प्राप्त है।इसके अलावा चेत नरायण गुट के प्रदेशीय मंत्री डॉ. राकेश सिंह के समर्थक डीएम आवास के निकट एक मैरिज हॉल में जुटेंगे। जिलाध्यक्ष रविन्द्र प्रताप सिंह एवं जिला मंत्री डॉ. सतांशु राय ने बताया कि सभा को संबोधित करने के बाद डॉ. सिंह समर्थकों के साथ नामांकन करने जाएंगे।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (प्रबुद्ध गुट) से समर्थित प्रत्याशी राम प्रताप राम के समर्थक गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पंत पार्क में जुटेंगे। वहां से सुबह 11 बजे डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद नामांकन करने जाएंगे।