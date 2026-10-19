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Gorakhpur News: कोलकाता की घटना के बाद गोरखपुर में पंडालों की सुरक्षा जांची

Mon, 19 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:45 AM IST
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Security of pandals in Gorakhpur checked after Kolkata incident
गोरखपुर शहर में स्‍थापित माँ दुर्गा की मूर्तियों के लिए बनाये गये पण्‍डालों का निरीक्षण करते मण
गोरखपुर। कोलकाता के पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद जिले में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रविवार को कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह, डीआईजी डॉ. एस चन्नप्पा, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने शहर के विभिन्न पंडालों का औचक निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने धर्मशाला ओवरब्रिज के पास रेलवे अंडरपास के बगल में बने दुर्गा पूजा पंडाल की व्यवस्था देखी। यहां पंडाल के पीछे लटक रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और बांस की बैरिकेडिंग कर उन्हें लोगों की पहुंच से दूर रखने के निर्देश दिए गए।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शहर के सभी पंडालों की जांच कर आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने पंडाल समितियों को श्रद्धालुओं की भीड़ व्यवस्थित रखने और मुख्य मार्ग पर जाम से बचने के लिए बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। वाहनों की पार्किंग पंडाल से कुछ दूरी पर कराने और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने को भी कहा गया।
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यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया कि पंडालों की ओर से भारी वाहनों का आवागमन न हो। डीआईजी ने भीड़ नियंत्रण, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया।

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