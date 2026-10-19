Gorakhpur News: कोलकाता की घटना के बाद गोरखपुर में पंडालों की सुरक्षा जांची

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने धर्मशाला ओवरब्रिज के पास रेलवे अंडरपास के बगल में बने दुर्गा पूजा पंडाल की व्यवस्था देखी। यहां पंडाल के पीछे लटक रहे बिजली के तारों को व्यवस्थित करने और बांस की बैरिकेडिंग कर उन्हें लोगों की पहुंच से दूर रखने के निर्देश दिए गए।मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शहर के सभी पंडालों की जांच कर आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने पंडाल समितियों को श्रद्धालुओं की भीड़ व्यवस्थित रखने और मुख्य मार्ग पर जाम से बचने के लिए बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। वाहनों की पार्किंग पंडाल से कुछ दूरी पर कराने और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने को भी कहा गया।यातायात पुलिस को निर्देश दिया गया कि पंडालों की ओर से भारी वाहनों का आवागमन न हो। डीआईजी ने भीड़ नियंत्रण, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया।