फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Route diversions in the city for the fair; entry of heavy vehicles prohibited

Gorakhpur News: मेले के लिए शहर में रूट डायवर्जन, भारी वाहनों की एंट्री बंद

Thu, 22 Oct 2026 01:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Route diversions in the city for the fair; entry of heavy vehicles prohibited
अंबे चौक, जटहा मोड़ और मंसाछापर रोड पर बैरिकेडिंग, जाम से मिली राहत
विज्ञापन


पडरौना। मूर्ति विसर्जन को लेकर बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। मूर्ति विसर्जन में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे शहर के भीतर जाम की समस्या नियंत्रित करने में मदद मिली।
यातायात निरीक्षक अश्वनी कुमार राय ने बताया कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंबे चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोका गया। इन वाहनों को बाईपास की ओर भेजा गया, ताकि मेले के दौरान प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव न बढ़े। इसी तरह जटहा मोड़ पर भी बैरियर लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की गई।
विज्ञापन

वहीं, मंसाछापर-बकुलहा मोड़ पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। इसका उद्देश्य इस मार्ग से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकना था। पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर तैनात रहे। छोटे वाहनों को जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। प्रशासन की ओर से किए गए इन इंतजामों के चलते मेले में भीड़ बढ़ने के बावजूद शहर में जाम की स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही। पुलिसकर्मी लगातार यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed