Gorakhpur News: दावत खाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत, विसरा सुरक्षित

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- नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के निवासी थे राजू, महराजगंज जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में हुई घटनापिपरा बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के बिंद टोला निवासी राजू निषाद (36) की सोमवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन के अनुसार, राजू महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में दावत में भोजन करने गए थे। वहीं अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई।नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के राजू दिहाड़ी मजदूर थे। सोमवार को शाम करीब पांच बजे वह दावत में खाना खाने महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव गए थे। खाना खाने के दौरान अचानक वह लुढ़क गए और उनकी मौत हो गई। कुछ लोग उनका शव लेकर घर पहुंचे तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी तरह की चोट या जख्म की पुष्टि नहीं हुई है।मौत का कारण स्पष्ट न होने पर पुलिस ने विसरा सुरक्षित कर लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुरक्षित किए गए विसरा की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। थानाध्यक्ष संजय दुबे ने बताया कि भोजन करते समय अचानक तबीयत युवक की बिगड़ गई। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजन की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।राजू दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें नाममात्र जमीन विरासत में मिली थी। चार भाइयों में एक राजू की शादी बिहार के बगहा के आसपास हुई थी। 17 और 13 वर्ष के उनके दो बेटे तथा 10 वर्ष की एक बेटी है। बड़ा बेटा करीब दो-तीन महीने पहले रोजी-रोटी के लिए गुजरात गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन ने मंगलवार को राजू का अंतिम संस्कार कर दिया।