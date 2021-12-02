Gorakhpur News: हादसे में घायल दो और युवकों की मौत, तीन का चल रहा इलाज

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कार में सवार थे सात युवक, दो की दुर्घटना के दौरान मौके पर हो गई थी मौतसपहा (कुशीनगर)। कसया थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात कसया-देवरिया मार्ग पर रामाभार पुल से करीब 400 मीटर आगे पेड़ से एक कार टकराने के बाद दो युवकों की मौत हो गई थी। पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मंगलवार को इलाज के दौरान दो और युवकों ने दम तोड़ दिया। शेष तीनों युवकों का इलाज जारी है। घटना स्थल पर मंगलवार को पहुंचे एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने टेक्निकल टीम से जांच कराने का निर्देश दिया।देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मठिया रति गांव निवासी नितेश प्रसाद (22), प्रदीप प्रसाद (23), अंकित प्रसाद (23), देउरवा गांव निवासी अंकित यादव (24), अंकित यादव (25), गढ़रामपुर निवासी आदित्य कन्नौजिया (18), इसी गांव के संजीव शर्मा (25) कुशीनगर जिले के कसया मेला घूमने सोमवार को अपनी कार से आए थे। मेला घूमने के बाद देर रात को युवक कार से घर लौट रहे थे। नितेश कार चला रहा था।अभी वह रामाभार पुल से आगे बढ़े थे कि कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। इसमें कार में सवार नितेश कुमार व प्रदीप कुमार की मौके पर मौत हो गई। घायल पांच युवकों को डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। मंगलवार को इलाज के दौरान अस्पताल में आदित्य कन्नौजिया, संजीव शर्मा ने दम तोड़ दिया बाकी तीन घायलों का इलाज चल रहा है।हादसे के बाद टेक्निकल टीम दुर्घटना की वजह तलाशने में जुटी है। दुर्घटनास्थल देखने से प्रतीत हो रहा है कि कार की गति बहुत तेज रही होगी। कारण कि पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो गया है और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। चारों शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को कराया गया। पोस्टमार्टम हाउस पर इन युवकों के गांव के लोगों व रिश्तेदार, परिजन की भीड़ जमी रही।दुर्घटना के कारणों की जांच टेक्निकल टीम कर रही है। हादसे में चार युवकों की मौत अभी तक हुई है, तीन का इलाज चल रहा है। युवकों के परिजन ने बताया कि कुशीनगर से मेला घूमकर युवक घर लौट रहे थे।-सिद्धार्थ वर्मा, एएसपी