Gorakhpur News: चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे कृषि मंत्री और परिवहन राज्यमंत्री, घायल का जाना हाल

कसया (कुशीनगर)। सिसवा महंथ में सोमवार देर रात एक भीषण कार हादसा हुआ। इस हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह कुशीनगर पहुंचे।दोनों मंत्री चार्टर्ड प्लेन से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पहुंचे थे। वे देवरिया में मृतकों के घर गए। वहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। मंत्रियों ने मृतक युवकों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। उन्होंने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हादसे में तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मंत्रियों ने रविंद्रनगर धूस स्थित मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। वहां उन्होंने घायल अंकित यादव से मुलाकात की। मंत्रियों ने अंकित के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक भी मौजूद थे। तहसीलदार धर्मवीर सिंह और लेखपाल अजय दुबे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।