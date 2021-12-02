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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Agriculture Minister and Minister of State for Transport arrive by chartered plane to check on the injured person's condition.

Gorakhpur News: चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे कृषि मंत्री और परिवहन राज्यमंत्री, घायल का जाना हाल

Thu, 22 Oct 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:50 AM IST
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Agriculture Minister and Minister of State for Transport arrive by chartered plane to check on the injured person's condition.
कुशीनगर हादसे में चार युवकों की हुई है मौत, मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि
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कसया (कुशीनगर)। सिसवा महंथ में सोमवार देर रात एक भीषण कार हादसा हुआ। इस हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह कुशीनगर पहुंचे।

दोनों मंत्री चार्टर्ड प्लेन से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पहुंचे थे। वे देवरिया में मृतकों के घर गए। वहां उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। मंत्रियों ने मृतक युवकों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। उन्होंने सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हादसे में तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मंत्रियों ने रविंद्रनगर धूस स्थित मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। वहां उन्होंने घायल अंकित यादव से मुलाकात की। मंत्रियों ने अंकित के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक भी मौजूद थे। तहसीलदार धर्मवीर सिंह और लेखपाल अजय दुबे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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