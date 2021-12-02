Gorakhpur News: पनियहवा में युवक का शव मिला, फेसबुक पोस्ट में पत्नी-ससुराल पर आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा किया प्रिजर्व, जहर खाने की आशंकापुलिस से युवक के जेब से सुसाइड नोट बरामद किया हैछितौनी। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनियहवा चौराहे के पास छितौनी-तमकुही रेल लाइन के किनारे झाड़ियों में मंगलवार दोपहर एक युवक का शव मिला। उसकी जेब से बरामद सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और 50 लाख रुपये की मांग करने का आरोप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। जहरीला पदार्थ खाने की आशंका है।पश्चिमी चंपारण जिले के भैरोगंज बाजार निवासी आकाश उर्फ किशन यादव (23) आकाश के मामा जसवंत यादव ने बताया कि आकाश पिछले चार दिनों से घर से लापता था। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने रेलवे लाइन के किनारे शव देखा था। उन्होंने हनुमानगंज पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक के जेब से एक मोबाइल फोन मिला। मोबाइल के जरिये पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन ने शव की पहचान की।आकाश यादव का तीन दिन पुराना फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा हो रहा है। इस पोस्ट में उसने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे। उसने 50 लाख रुपये मांगने और जान से मारने की धमकी देने की बात लिखी थी। आकाश ने परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी का भी जिक्र किया था। उसके जेब से सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। फेसबुक पर पोस्ट की गई बातें सुसाइड नोट में भी लिखी गई हैं। पोस्ट में उसने लिखा था कि वह इन परिस्थितियों से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रहा है।सीओ खड्डा अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव कब्जे में लिया गया। मृतक के स्थानीय थाने को भी सूचना दे दी गई है। उसने अपने फेसबुक आईडी पर ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट भी उसके जेब से मिला है। इसकी जांच की जा रही है। विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका है।