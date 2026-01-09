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रिटायर्ड लेखपाल से लूटकांड : सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध, एक और हिरासत में

Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 03:00 AM IST
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Robbery of retired accountant: Suspects seen in CCTV footage, another in custody

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- अब तक पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

- एक संदिग्ध का हुलिया बदमाशों से मिल रहा, रिटायर्ड लेखपाल ने की पुष्टि
- गांव की पगडंडियों से होकर आए थे बदमाश, रास्तों की थी सटीक जानकारी

रिटायर्ड लेखपाल व परिवार को बंधक बनाकर लूट का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। एम्स थाना क्षेत्र के रजही मौर्या टोला के पास रिटायर्ड लेखपाल व परिवार को बंधक बनाकर 84 लाख लूट के मामले में पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वारदात से पहले यह एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखा है। पीड़ित रिटायर्ड लेखपाल के अनुसार, इस संदिग्ध का हुलिया उन बदमाशों से मिल रहा है। पुलिस संदिग्ध आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में कुल पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
जानकारी के अनुसार, हिरासत में लिए गए युवक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह कई लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल है। इसके पहले पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया था। उनसे भी पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही घटना का पर्दाफाश करेगी। बताया जा रहा है कि बदमाशों को उस इलाके के सभी रास्तों की जानकारी थी। वारदात से पहले उन्होंने रेकी की थी। पगडंडियों से होकर वह रिटायर्ड लेखपाल के घर पहुंचे और वारदात के बाद दूसरे रास्ते से निकल गए। उन्हें ये अच्छे से पता था कि रिटायर्ड लेखपाल के घर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसीलिए उन्होंने एक-एक कमरा खंगाल दिया था। इसके अलावा उस इलाके में भी बहुत कम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम छह बजे के करीब दो बाइकों पर सवार चार बदमाश बालेंद्र सिंह के घर पहुंचे और गेट की घंटी बजाई। जैसे ही गेट खोला, उन्होंने नकद, जेवर और लॉकर की चाबियों की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने बालेंद्र सिंह के सिर पर पिस्टल के बट से वार किया और परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। डेढ़ साल के पोते को धमकाकर लॉकर खोलवाया गया। बदमाश लगभग सवा घंटे तक रहे और करीब चार लाख रुपये नकद एवं 80 लाख के जेवर लूटकर भाग गए।
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वर्जन
मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये नजर आए हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
- योगेंद्र सिंह, सीओ कैंट
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