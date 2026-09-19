Gorakhpur News: चौथी बार स्कूल का ताला तोड़कर राशन चोरी, 79 बच्चों को नहीं मिला भोजन

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प्रधानाध्यापिका के अनुसार, विद्यालय में राशन चोरी की यह चौथी घटना है। जुलाई 2025 में पहली बार चोरों ने राशन स्टोर का ताला तोड़ा था लेकिन सामान नहीं ले जा सके। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। तीन अक्तूबर 2025 को स्टोर से राशन चोरी हुआ। इसके बाद 28 मई 2026 को भी स्टोर रूम से राशन चोरी किया गया। दोनों बार रसोई में बचा राशन होने से बच्चों के लिए भोजन बनाया गया था। लगातार चोरी के बाद विद्यालय प्रबंधन ने स्टोर का राशन हटाकर रसोई में रखना शुरू कर दिया था। इस बार चोरों ने रसोई का ही ताला तोड़ दिया और ड्रम में रखा पूरा राशन व भोजन बनाने की सामग्री उठा ले गए। इससे शुक्रवार को बच्चों के लिए भोजन बनाने को कुछ बचा ही नहीं।प्रधानाध्यापिका ने बताया कि पिछली दोनों चोरियों की लिखित सूचना भी बेलघाट पुलिस को दी गई थी। उनका आरोप है कि कार्रवाई नहीं होने से चोरों का मनोबल बढ़ा और अब रसोई को निशाना बनाया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष विनय कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।