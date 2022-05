{"_id":"6279ee394fa91e049e18f563","slug":"police-school-in-itm-gida-gorakhpur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला फाउंडेशन: ‘अुनशासन, जुनून, लक्ष्य, धैर्य व परिश्रम से मिलेगी सफलता’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 10 May 2022 10:16 AM IST