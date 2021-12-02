Gorakhpur News: रेस्टोरेंट में रोटी के लिए इंतजार करना पड़ा तो भड़के पुलिसकर्मी

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करीब आधे घंटे तक चले घटनाक्रम में कर्मचारियों को धमकाने और रेस्टोरेंट बंद कराने की बात कहने का भी आरोप है। रेस्टोरेंट संचालक दुर्गेश ने मामले की सीसीटीवी फुटेज और प्रार्थना पत्र सीओ गोरखनाथ रवि प्रकाश सिंह को सौंपा है।जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम करीब छह बजे एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में मटन देकर गया था। उसने मटन और चावल तैयार करने के लिए कहा था। रात करीब 10:30 बजे पादरी बाजार चौकी से जुड़े तीन दरोगा और दो सिपाही काली स्कॉर्पियो से रेस्टोरेंट पहुंचे। इनमें कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे।आरोप है कि खाना परोसने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मटन और चावल के साथ रोटी भी मांगी। कर्मचारियों ने बताया कि रोटी का ऑर्डर नहीं दिया गया था और इसे तैयार करने में करीब आधे घंटे का समय लगेगा। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। संचालक के मुताबिक, बाद में पुलिसकर्मियों ने मटन और चावल खाया। खाना खाने के बाद जब उनसे 550 रुपये मांगे गए तो वे नाराज हो गए। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों को धमकाया गया और रेस्टोरेंट बंद कराने की बात कही गई। संचालक ने सोमवार को घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज और प्रार्थना पत्र सीओ गोरखनाथ को सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।