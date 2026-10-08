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आरआईपी : नाना पाटेकर के निधन पर बोले सांसद रविकिशन, आखिरी बातचीत में गोरखपुर को लेकर कही थी ये बात

Thu, 08 Oct 2026 11:04 AM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला डिजिटल, गोरखपुर
अमर उजाला डिजिटल, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 08 Oct 2026 11:04 AM IST
सार

सांसद ने कहा कि वे स्टारडम से दूर रहने वाले कलाकार थे। वे भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी, सहजता और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व से थी।

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MP Ravi Kishan speaks on Nana Patekars demise
नाना पाटेकर और रवि किशन - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन पर गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनसे मेरा आत्मीय संबंध रहा है। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी छवि है। उनसे मेरी समय-समय पर बात होती रहती थी। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने आखिरी बातचीत में कहा था कि गोरखपुर आऊंगा तो मुझे घुमाना। 
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जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से मैंने बहुत कुछ सीखा
सांसद ने कहा कि वे स्टारडम से दूर रहने वाले कलाकार थे। वे भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी, सहजता और मिट्टी से जुड़े व्यक्तित्व से थी। मुंबई की चकाचौंध में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। उनके अभिनय, सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से मैंने बहुत कुछ सीखा। वे हमेशा स्नेह और प्रोत्साहन देते थे। 
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