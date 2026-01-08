Gorakhpur News: शराब पीने से मना करने पर मनबढ़ों ने ड्राइवर को पीटा, प्राथमिकी

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पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर इलाके के मोहनापुर में 31 दिसंबर की रात शराब पीने से मना करना चालक को महंगा पड़ गया। मनबढ़ों ने चालक और मालिक को ईंट-डंडे से मारपीट कर उनकी कार के शीशे भी तोड़ दिए। घटना के एक सप्ताह बाद मंगलवार रात शाहपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।जानकारी के मुताबिक, कैंट इलाके के मोहद्दीपुर निवासी शहजाद अली, शाहपुर के जंगल हकीम नंबर दो स्थित मोहनापुर निवासी पंकज अग्रवाल का छह वर्षों से कार चलाते हैं। 31 दिसंबर की रात 1:00 बजे करीब पंकज अग्रवाल के मकान के पास एक खाली प्लांट में कुछ युवक नए वर्ष की पार्टी मना रहे थे। आरोप है उसी में कुछ युवक शराब के नशे में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान शहर से शहजाद अली कार से अपने मालिक को उनके घर छोड़ने पहुंचे तो देखा कि बगल कुछ युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं। चालक ने युवकों को मना किया तो मनबढ़ों दोनों लोगों से उलझ गए और डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया। उनकी कार के शीशे भी तोड़ दिए। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।