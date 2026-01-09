जनवरी : आठ में से चार दिन पांच डिग्री से कम न्यूनतम तापमान

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- कुछ दिन मौसम साफ रहने और तापमान में वृद्धि की संभावनाअमर उजाला ब्यूरोगोरखपुर। मौसम में बदलाव दिखने लगा है। शुक्रवार से मौसम और साफ रहने व तापमान में वृद्धि का अनुमान है। बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे रहा। जनवरी के आठ में से अब तक चार दिन न्यूनतम तापमान पांच डिग्री या उससे कम दर्ज किया गया है।बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा। इसी तरह अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम रहा। जनवरी में एक को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया था, जो इस सीजन में सबसे कम था। उसके अलावा पांच जनवरी को पांच डिग्री और छह को 4.5 डिग्री दर्ज किया गया था। तीन जनवरी को छोड़ दिया जाए तो न्यनूतम तापमान लगातार दहाई अंक के नीचे बना हुआ है। दो को 6.4, तीन को 11.7, चार को 9.1 और सात जनवरी को 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।मौसम विभाग के वैज्ञानिक सहायक टीबी सिंह ने बताया कि अब अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने और तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान रात में कहीं-कहीं घना कोहरा हो सकता है।