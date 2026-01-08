फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Inhuman act being done with former IPS

Gorakhpur News: पूर्व आईपीएस के साथ हो रहा अमानवीय कृत्य

Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Inhuman act being done with former IPS
- बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती अमिताभ ठाकुर से मिलने गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लगाए आरोप
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिलने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गया था लेकिन मिलने नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि पूर्व आईपीएस के साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। जेल में मिलने गया था। जेल के अंदर उनको तन्हाई में बंद करके रखा गया था। कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगी।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस-प्रशासन से जब मिलाने को कहा तो वे कभी न्यायालय का आदेश का हवाला तो कभी प्राचार्य की अनुमति के बाद मिलने की बात कहकर रोक दिए। पूर्व आईपीएस के साथ कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कहा कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार और सत्ता की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें झूठे मुकदमों और मानसिक दबाव के जरिये तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
विज्ञापन

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के परिवार से ही मिलकर उनका हाल जाना गया। उन्होंने बताया कि इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी के भाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रसियों ने उनका स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed