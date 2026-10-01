Gorakhpur News: मलयेशिया में एशिया पैसिफिक डेफ मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तीन से, भारतीय दल रवाना

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दल में शहर की गोल्डन गर्ल व डेफ ओलंपियन आदित्या यादव भी शामिल हैं। आदित्या इस चैंपियनशिप में पदक जीतने का सपना लेकर जा रही हैं। वह अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। चैंपियनशिप के दौरान विभिन्न खेल मुकाबले आयोजित होंगे। इनमें सिंगल, डबल्स और मिक्स्ड तीनों प्रारूपों में प्रतियोगिताएं होंगी।श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार है भारतीय दलहवाई अड्डे पर आदित्या के पिता दिग्विजय यादव भी मौजूद थे। वह आदित्या के निजी प्रशिक्षक भी हैं। उन्होंने अपनी बेटी को शुभकामनाएं दीं और उसका उत्साह बढ़ाया। आदित्या यादव पहले भी डेफ ओलंपियन के रूप में पहचान बना चुकी हैं। भारतीय दल इस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है।