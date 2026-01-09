Gorakhpur News: परिजनों की डांट से आहत होकर युवती ने की खुदकुशी

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संवाद न्यूज एजेंसीमहावीर छपरा। बेलीपार थाना क्षेत्र के जंगल दिर्घन उर्फ क्योंन्हरा गांव में बृहस्पतिवार की शाम करीब पांच बजे एक युवती ने खुदकुशी कर ली। 23 वर्षीय युवती ने परिजनों की डांट से आहत होकर छत की कुंडी में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया।जानकारी के अनुसार, मृतका पायल उर्फ बड़ी पुत्री रामशरण गौड़ चार बहनों और एक भाई में चौथे नंबर पर थी। रामशरण मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके बेटे संतलाल एवं दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है, जबकि दो लड़कियां अविवाहित हैं। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को घर में किसी बात को लेकर परिजनों ने पायल को डांट-फटकार लगाई थी। इससे नाराज होकर वह कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर छत की कुंडी से दुपट्टे का फंदा बनाकर लटक गई। काफी देर तक बाहर न निकलने पर परिजनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो वह फंदे से लटकी मिली। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।इस संबंध में बेलीपार के थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह ने बताया कि फॉरेंसिक टीम के साथ घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।