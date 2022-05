{"_id":"62830fb27040504c357f9e85","slug":"high-blood-pressure-with-sugar-and-cholesterol-increase-risk-of-heart-attack","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"World Hypertension Day: उच्च रक्तचाप के साथ शुगर व कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक का खतरा 70 प्रतिशत ज्यादा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 17 May 2022 08:30 AM IST