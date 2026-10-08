Gorakhpur News: गरज-चमक के साथ बरसे बदरा, चार डिग्री लुढ़का पारा

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देर शाम तक बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली।बारिश के बाद जिले के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सुबह जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा, वहीं बारिश के बाद चार डिग्री की कमी के साथ 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तापमान गिरने से शाम होते-होते ठंड का अहसास होने लगा। वहीं कई स्थानों पर बारिश के पानी ने परेशानी भी बढ़ा दी।जलभराव से आवागमन में हुई परेशानीतेज बारिश के बाद शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया। जाफरा बाजार के पास सड़क पर कई जगह पानी भर गया। स्टेशन रोड और जिला अस्पताल के सामने भी जलजमाव की स्थिति रही। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। देर शाम तक कई स्थानों पर पानी जमा रहा।आज भी बारिश के आसारजिला आपदा प्रबंधक गौतम गुप्ता ने बताया कि बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को भी हल्की बारिश होने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।तेज बारिश के दौरान बरतें ये सावधानियांबिजली कड़कने पर खुले स्थान पर न जाएं, पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे खड़े न हों।-बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बहुत आवश्यक होने पर ही बाइक के निकलें।-जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें, पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है।-बिजली के तारों और खंभों से दूरी बनाए रखें, टूटे तार को छूने की कोशिश न करें।-घर में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें, पानी आने पर मुख्य बिजली आपूर्ति बंद कर दें।-कच्चे और जर्जर भवनों से दूर रहें, तेज बारिश में इनके गिरने का खतरा रहता है।- नालों, तालाबों और नदी के किनारे न जाएं, बारिश में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है।-वाहन धीमी गति से चलाएं, सड़क पर फिसलन और कम दृश्यता का ध्यान रखें।- बच्चों को जलभराव और खुले गड्ढों के पास न जाने दें।