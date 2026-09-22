Gorakhpur News: राज्यस्तरीय कुराश प्रतियोगिता में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने जीते 12 पदक

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14 वर्षीय बालक वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर के कक्षा आठ के छात्र युवराज यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर मंडल का नाम रोशन किया। वहीं इसी वर्ग में विक्की ने 55 किग्रा में रजत पदक हासिल किया। जनता इंटर कॉलेज दुबौली के आयुष पासवान ने 30 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता।17 वर्षीय बालक वर्ग के 73 किग्रा में इंटर कॉलेज भटवली के रामसजन ने रजत पदक हासिल किया। 14 वर्षीय बालिका वर्ग में कंपोजिट विद्यालय स्वीट की शालू साहनी ने 35 किग्रा, भवापार की अनन्या यादव ने 40 किग्रा और पीएमश्री बिंदापुर की आयशा ने 50 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 14 वर्षीय बालक वर्ग में इंटर कॉलेज भटौली के सचिन गौड़ ने 55 किग्रा और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के निखिल यादव ने 60 किग्रा में कांस्य पदक हासिल किया।19 वर्षीय बालक वर्ग में ग्रामोदय इंटर कॉलेज बढ़यापार के राजवीर ने 81 किग्रा और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के अंश चौधरी ने 73 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी रविंद्र यादव, विनोद पाल एवं मोहम्मद खालिद खान ने संभाली। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर सतीश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत सिंह और एमपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह ने शुभकामनाएं दीं।