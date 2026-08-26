Gorakhpur News: दशहरा के पहले दक्षिणांचल की तीन सड़कें हो जाएंगी टू लेन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज, महदेवा-दुधरा-सोपरा मार्ग, भीटी-बांसगांव-गोला मार्ग के निर्माण कार्य अंतिम चरण मेंगोरखपुर। दक्षिणांचल में तीन महत्वपूर्ण सड़कें दशहरा के पहले टू लेन बनकर तैयार हो जाएंगी। करीब 45 किमी लंबी इन सड़कों पर बनाने में 177 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है। सड़क पिचिंग का कार्य अंतिम दौर में है, 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बनने से लोगों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे, गाड़ियां सरपट जाएंगी।लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने गोरखपुर-खजनी-सिकरीगंज मार्ग पर 13.075 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण 95 प्रतिशत से अधिक तक पूरा करा लिया है। 60.59 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना अगले माह शत प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी।वहीं, महदेवा-दुधरा-सोपरा मार्ग पर टू लेन सड़क के निर्माण का भी करीब 90 प्रतिशत हो चुका है। 15.20 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 35.56 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह भीटी-बांसगांव-गोला मार्ग पर चैनेज 25.2 से चैनेज 41.33 के मध्य 16.13 किलोमीटर की लंबाई में टू लेन सड़क बनवाई जा रही है। 81.01 करोड़ रुपये की इस सड़क परियोजना पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने 70 प्रतिशत से अधिक कार्य करा लिया है।प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह का कहना है कि विभाग का जोर सभी निर्माणाधीन सड़कों को लक्षित समय सीमा के भीतर पूरा कराने पर है।इन सड़कों का भी हो रहा चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण- भीटी-बांसगांव-गोला मार्ग (चैनेज शून्य से 10.4 एवं 48 से 58 के बीच), लंबाई 20.40 किमी, लागत 95.27 करोड़ रुपये।- हाटा-ढेबरा-ढकवा-शिवपुर मार्ग, लंबाई 8.20 किमी, लागत 30.71 करोड़ रुपये।- कौड़ीराम-जगदीशपुर-डिहवा-हरपुर चीनी मिल मार्ग, लंबाई 18 किमी, लागत 52.87 करोड़ रुपये।- रिकौली-बनकटा मार्ग, लंबाई 9 किमी, लागत 28.11 करोड़ रुपये।- मिनी आईटीआई हरिहरपुर मार्ग से तहसील रोड संपर्क मार्ग, लंबाई 7.85 किमी, लागत 25.19 करोड़ रुपये।- उरुवा-दुधरा-पिपरी मार्ग, लंबाई 11 किमी, लागत 36.20 करोड़ रुपये।