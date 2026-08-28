Gorakhpur News: गोरखपुर-कसया रूट पर दौड़ेगी डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस

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इलेक्ट्रिक बस एक दिन में करीब 200 किलोमीटर तक चलेगी। गोरखपुर-कसया मार्ग पर ट्रायल के दौरान बस की गति, संचालन, यात्रियों की सुविधा और चार्जिंग व्यवस्था समेत अन्य पहलुओं को परखा जाएगा। इसके बाद नियमित संचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।गोरखपुर-कसया रूट पर एक फेरा लगाने के बाद डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस को खोराबार, जंगल सिकरी और देवरिया बाईपास होते हुए नौका विहार तक चलाने की योजना है। इससे इस मार्ग पर आने-जाने वाले यात्रियों को भी एसी बस की सुविधा मिल सकेगी। बस के संचालन से यात्रियों को गर्मी और बारिश में आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा।कोटबस का अगले सप्ताह गोरखपुर-कसया मार्ग पर ट्रायल कराया जाएगा। इसके बाद अन्य मार्गों पर संचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। अभी एक ही बस का संचालन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अन्य रूटों पर भी चलाया जाएगा। - लव कुमार सिंह, आरएम