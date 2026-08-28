Gorakhpur News: ट्रांसपोर्टर व व्यापारी परेशान, वाहन चालकों से नहीं हो रहा संपर्क

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ट्रांसपोर्टर मनीष सिंह ने बताया कि नेपाल की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल माल ढुलाई का काम चल रहा है लेकिन हालात ज्यादा बिगड़े तो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इससे व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका है। गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि अभी गाड़ियां नेपाल जा रही हैं और कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है।उन्होंने कहा कि यदि वहां ज्यादा दिक्कत होती है और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है तभी व्यापार पर असर पड़ेगा। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई है। व्यापारियों का कहना है कि इस समय सबसे बड़ी चिंता नेपाल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर है। कारोबार बाद में भी संभाला जा सकता है लेकिन लोगों की जान-माल की सुरक्षा सबसे जरूरी है।