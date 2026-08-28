फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Transporters and traders are distressed; unable to contact vehicle drivers.

Gorakhpur News: ट्रांसपोर्टर व व्यापारी परेशान, वाहन चालकों से नहीं हो रहा संपर्क

Fri, 28 Aug 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Transporters and traders are distressed; unable to contact vehicle drivers.
गोरखपुर। नेपाल में आई भीषण त्रासदी का असर गोरखपुर के ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों की चिंता पर भी दिखाई देने लगा है। नेपाल जाने वाले कुछ ट्रक ड्राइवरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके फोन नेटवर्क से बाहर बता रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन

ट्रांसपोर्टर मनीष सिंह ने बताया कि नेपाल की स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल माल ढुलाई का काम चल रहा है लेकिन हालात ज्यादा बिगड़े तो वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इससे व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका है। गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष गोपाल जायसवाल ने बताया कि अभी गाड़ियां नेपाल जा रही हैं और कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यदि वहां ज्यादा दिक्कत होती है और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होती है तभी व्यापार पर असर पड़ेगा। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आई है। व्यापारियों का कहना है कि इस समय सबसे बड़ी चिंता नेपाल में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर है। कारोबार बाद में भी संभाला जा सकता है लेकिन लोगों की जान-माल की सुरक्षा सबसे जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed