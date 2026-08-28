Gorakhpur News: माता-पिता से मारपीट के बाद पोखरे में कूदकर युवक ने दी जान

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कौड़ीराम/बांसगांव। बांसगांव थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह 40 वर्षीय पुरमल ने गांव से सटे जयंतीपुर स्थित पोखरे में कूदकर जान दे दी। पोखरे में शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार रात पुरमल का अपने वृद्ध माता-पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान उसने दोनों के साथ मारपीट की। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह वह घर से निकल गया। कुछ देर बाद उसने जयंतीपुर स्थित पोखरे में छलांग लगा दी। पूर्वांह्न 11 बजे पोखरे के आसपास मौजूद महिलाओं की नजर पानी में गई। शव देख उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी। थोड़ी ही देर में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर बांसगांव पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोखरे से बाहर निकलवाया।घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बांसगांव थाना प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि पुरमल ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।