Siddharthnagar News: 18.97 लाख नेपाली रुपये का सामान जब्त

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जिला पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु ने 23 सितंबर 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। पुलिस कार्यालय और उसकी मातहत इकाइयों की टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना बिल-विजक के सामान बरामद किया गया। कृष्णनगर सीमा पुलिस कार्यालय की टीम ने कृष्णनगर नगरपालिका-12 स्थित हरिदवा से कार्रवाई की।

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खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीमा शुल्क छली कर लाए जा रहे सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। तीन कार्रवाइयों में कुल 18 लाख 97 हजार 180 नेपाली रुपये का सामान जब्त हुआ।