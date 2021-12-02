Gorakhpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक सहित चार घायल

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कार के आगे का पहिया फट गया। हादसे में हादसे में बाइक सवार बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला निवासी रवि कुमार (20), शिवम कुमार (23) और कृष्ण कुमार (18) घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक कार को फटे पहिए पर ही लेकर भागने लगा। हालांकि बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास उसे पकड़ लिया गया।घायलों को सीएचसी तमकुहीराज ले जाया गया जहां डाॅक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में संलिप्त बिहार के गोपालगंज के रहने वाले कार चालक को हिरासत में लिया गया है। तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।