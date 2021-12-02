Gorakhpur News: कार की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक सहित चार घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
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सलेमगढ़। एनएच-27 किनारे स्थित सलेमगढ़ गांव के पास मंगलवार दोपहर गोरखपुर की ओर से आ रही कार ने आगे चल रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके कारण अनियंत्रित होकर बाइक पैदल जा रहे 70 वर्षीय वृद्ध से जा भिड़ी। हादसे में वृद्ध और बाइक सवार तीनों युवकों घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कार के आगे का पहिया फट गया। हादसे में हादसे में बाइक सवार बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला निवासी रवि कुमार (20), शिवम कुमार (23) और कृष्ण कुमार (18) घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक कार को फटे पहिए पर ही लेकर भागने लगा। हालांकि बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास उसे पकड़ लिया गया।
घायलों को सीएचसी तमकुहीराज ले जाया गया जहां डाॅक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में संलिप्त बिहार के गोपालगंज के रहने वाले कार चालक को हिरासत में लिया गया है। तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कार के आगे का पहिया फट गया। हादसे में हादसे में बाइक सवार बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोनहुला निवासी रवि कुमार (20), शिवम कुमार (23) और कृष्ण कुमार (18) घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक कार को फटे पहिए पर ही लेकर भागने लगा। हालांकि बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास उसे पकड़ लिया गया।
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घायलों को सीएचसी तमकुहीराज ले जाया गया जहां डाॅक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज कुशीनगर रेफर कर दिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में संलिप्त बिहार के गोपालगंज के रहने वाले कार चालक को हिरासत में लिया गया है। तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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