Gorakhpur News: छात्रा से दूरी के बाद तनाव में था प्रिंस, इंस्टाग्राम पर लगातार भेजता था मैसेज

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पुलिस की जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से वह इंस्टाग्राम पर सैड स्टेटस भी लगा रहा था। पुलिस के मुताबिक, छात्रा से दूरी बनने के बाद से उसके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा था। हालांकि, प्रिंस की मौत का कारण क्या रहा और उसका चिलुआताल तक कैसे पहुंचना हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है।जानकरी के अनुसार, प्रिंस 23 सितंबर की सुबह मोहरीपुर चौराहे से बेतियाहाता स्थित कोचिंग जाने के लिए निकला था। घर नहीं लौटने पर पिता नंदकिशोर ने चिलुआताल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पांच दिन बाद सोमवार को महेसरा सेखपुरवा गांव के पास चिलुआताल में उसका शव मिला था। कोचिंग ड्रेस से उसकी पहचान हुई। मंगलवार को पोस्टमार्टम में मौत की वजह डूबना सामने आई। परिजन ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी।एसपी नॉर्थ राजेश गुनावत ने बताया कि प्रिंस के मोबाइल फोन और इंस्टाग्राम गतिविधियों की जांच की जा रही है। चैट हिस्ट्री से यह पता चला है कि एक छात्रा से वह बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह आगे बातचीत नहीं करना चाहती थी। इसे लेकर वह काफी परेशान था। मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।