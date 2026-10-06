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Gorakhpur News: तेज डीजे बजाने में नौ संचालकों पर प्राथमिकी

Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
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FIRs registered against nine operators for playing loud DJ music.
चिलुआताल। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों की अनदेखी कर तेज आवाज और अत्यधिक बेस में डीजे बजाने के मामले में चिलुआताल पुलिस ने नौ डीजे संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने विसर्जन के दौरान महेसरा पुल से गुजरने वाले डीजे वाहनों के वीडियो फुटेज की जांच के बाद कार्रवाई की। एसआई विपिन यादव ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 25 सितंबर को विसर्जन के दौरान महेसरा पुल से गुजर रहे डीजे वाहनों के वीडियो फुटेज आदि की जांच की गई। इसमें अजीज डीजे फर्टिलाइजर, हबीब डीजे, लक्की डीजे डोहरिया बाजार, लाला डीजे सिक्टौर, सर्वेश डीजे विशुनपुर, मरवाड़ी कोठी आदि संचालकों पर तेज आवाज में डीजे बजाने का आरोप सामने आया। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि नौ डीजे संचालकों के खिलाफ उतावलेपन से जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, लोक सेवक द्वारा जारी कानूनी आदेश की अवज्ञा करना समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
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