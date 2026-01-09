Gorakhpur News: गश्त के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, दरोगा और सिपाही घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीउरुवा बाजार। बेलघाट थाना क्षेत्र के शंकरपुर बाजार में गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोका तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसमें टीम बाल-बाल बच गई। आरोप है कि पकड़े जाने पर खुद को छुड़ाने के लिए पिस्टल के बट से टीम पर हमला कर दिया। इसमें दरोगा अभिषेक यादव और सिपाही राकेश सिंह घायल हो गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल और बाइक बरामद की है।बृहस्पतिवार दोपहर में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिकरीगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी घाट डेबरी निवासी 22 वर्षीय राजमणि यादव के रूप में हुई है।बुधवार की रात डेढ़ बजे उप निरीक्षक संजीव कुमार अपनी टीम के साथ चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गश्त पर थे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के बहादुरपुर अंडरपास और एकौना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस ने एकौना अंडरपास के पास घेराबंदी की।इस पर आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन फिसलन भरे रास्ते पर मोटरसाइकिल गिर गई। इसके बाद आरोपी पैदल भागने लगा। पुलिस के रोकने पर आरोपी ने अवैध पिस्टल से जान से मारने की धमकी दी और दो राउंड फायर किए। इसमें टीम बाल-बाल बच गई। इसके बाद पुलिस की ओर से भी एक राउंड फायर किया गया।कुछ ही देर में पुलिस टीम ने आरोपी को घेरकर दबोच लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस से हाथापाई भी की। आरोपी ने अवैध पिस्टल की बट से टीम पर हमला कर दिया। इसमें दरोगा अभिषेक कुमार यादव और सिपाही राकेश सिंह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।थाना प्रभारी विकासनाथ ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह चोरी की नीयत से क्षेत्र में घूम रहा था। पुलिस चेकिंग के डर से भाग रहा था। उसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल (.32 बोर), एक कारतूस नौ एमएम, एक मोबाइल फोन, बाइक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।