Gorakhpur News: जेई से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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उनवल। स्थानीय विद्युत उपकेंद्र पर शटडाउन फीडर जबरन चालू कराने की कोशिश और जेई से अभद्रता के मामले में खजनी पुलिस ने नामजद आरोपी समेत छह-सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जेई सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर आलापार कठैचा विंदन निवासी विजय कुमार यादव उर्फ पिंटू कठैचा और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट के प्रयास, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तहरीर के मुताबिक, आंधी-तूफान में कठैचा गांव का 10 केवी ट्रांसफार्मर पोल समेत क्षतिग्रस्त हो गया था। मरम्मत के दौरान हरनही फीडर शटडाउन था। शनिवार सुबह आरोपी साथियों के साथ उपकेंद्र पहुंचा और आपूर्ति चालू कराने का प्रयास करने लगा।