Gorakhpur News: सिपाही की मौत के मामले में ट्रक और अज्ञात चालक पर एफआईआर

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बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के पलिया खास बड़का खेत निवासी पिंकी देवी के अनुसार, उनके पति झंगहा थाने में सिपाही के पद पर तैनात थे। 16 अक्तूबर की रात करीब 9:15 बजे उन्होंने फोन कर बताया था कि वह जरूरी काम से सीओ कार्यालय चौरीचौरा जा रहे हैं। रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि देवीपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी।हादसे में गंभीर रूप से घायल अर्जुन को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से एम्स गोरखपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि तहरीर के प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।