Gorakhpur News: डाॅ. समीर और राकेश फिर बने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

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डाॅ. समीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा युवा मोर्चा में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। वह भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के साथ ही उन्हें पार्टी की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से रखने का अनुभव है। वहीं, राकेश त्रिपाठी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा युवा मोर्चा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं।राहुल तिवारी बने भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया संयोजकगोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल तिवारी को गोरखपुर क्षेत्र का नया क्षेत्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। राहुल तिवारी पहले इसी क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे लंबे समय से संगठन की मुख्य धारा में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। उनके अलावा महानगर के पूर्व मीडिया प्रभारी व मनोनीत पार्षद चंदन आर्या और सदर सांसद रवि किशन के प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह को सह मीडिया संयोजक बनाया गया है।