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Gorakhpur News: सीएफसी केंद्र व बड़े बाइंग हाउस की मांग

Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
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Demand from CFC centers and large buying houses
गोरखपुर। गीडा के गारमेंट क्षेत्र में विकास योजनाओं, आगामी विकास की संभावनाओं और उद्यमियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को चैंबर ऑफ रेडीमेड गारमेंट के पदाधिकारियों व उद्यमियों की बैठक हुई। चैंबर के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला व महासचिव आकाश यादव ने नवागत मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल कुमार का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक में चैंबर पदाधिकारियों ने कॉमन फैसिलिटी केंद्र (सीएफसी) के निर्माण और बड़े बाइंग हाउस की आवश्यकता पर जोर दिया।
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