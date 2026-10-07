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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Deadline extended for Anganwadi worker applications; applications can now be submitted until October 15.

Gorakhpur News: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 अक्तूबर तक कर सकेंगी आवेदन

Wed, 07 Oct 2026 03:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:12 AM IST
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Deadline extended for Anganwadi worker applications; applications can now be submitted until October 15.
गोरखपुर। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक आवेदिकाएं 15 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि पांच अक्तूबर निर्धारित की गई थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कई आवेदिकाओं के आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र तहसील से समय पर जारी नहीं हो पाने की जानकारी जनप्रतिनिधियों की ओर से दी गई थी। इसके बाद आवेदिकाओं की सुविधा और जनहित को देखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी के पांच अक्तूबर के अनुमोदन के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2026 कर दी गई है। इससे प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने के कारण आवेदन से वंचित रह गई आवेदिकाओं को भी आवेदन करने का अवसर मिल सकेगा।
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