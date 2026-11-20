कांग्रेस नेता विश्वविजय सिंह को पार्टी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त करने के साथ ही राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। इससे उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है।

निभा चुके हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

विश्वविजय सिंह पूर्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वह गोरखपुर जिले के बांसगांव क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के निवासी हैं। पार्टी में उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।