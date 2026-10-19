Gorakhpur News: कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब ने 127 रन से जीता मैच

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अमन कसौधन ने 72 और कृष्णा कुमार ने 71 रन बनाए। अभय गुप्ता ने नाबाद 30 रन का योगदान दिया। राजेश क्रिकेट क्लब की ओर से कप्तान अभि जायसवाल ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजेश क्रिकेट क्लब की टीम 39.3 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान अभि जायसवाल ने 18, अनुज यादव ने 16, नारायण शर्मा ने नाबाद 16 और अमन कुमार पटेल ने 11 रन बनाए।कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब की ओर से तस्ता चौधरी ने चार विकेट लिए। आदित्य गुप्ता, आयुष जायसवाल और रनवीर यादव ने दो-दो विकेट हासिल किए। अमन कसौधन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद