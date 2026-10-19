Gorakhpur News: कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब ने 127 रन से जीता मैच
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:46 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:46 AM IST
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गोरखपुर। कुसम्ही क्रिकेट ग्राउंड पर द हॉक कप अंडर-14 क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे मैच में कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब ने राजेश क्रिकेट क्लब को 127 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब ने चार विकेट पर 230 रन बनाए।
अमन कसौधन ने 72 और कृष्णा कुमार ने 71 रन बनाए। अभय गुप्ता ने नाबाद 30 रन का योगदान दिया। राजेश क्रिकेट क्लब की ओर से कप्तान अभि जायसवाल ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजेश क्रिकेट क्लब की टीम 39.3 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान अभि जायसवाल ने 18, अनुज यादव ने 16, नारायण शर्मा ने नाबाद 16 और अमन कुमार पटेल ने 11 रन बनाए।
कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब की ओर से तस्ता चौधरी ने चार विकेट लिए। आदित्य गुप्ता, आयुष जायसवाल और रनवीर यादव ने दो-दो विकेट हासिल किए। अमन कसौधन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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अमन कसौधन ने 72 और कृष्णा कुमार ने 71 रन बनाए। अभय गुप्ता ने नाबाद 30 रन का योगदान दिया। राजेश क्रिकेट क्लब की ओर से कप्तान अभि जायसवाल ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजेश क्रिकेट क्लब की टीम 39.3 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान अभि जायसवाल ने 18, अनुज यादव ने 16, नारायण शर्मा ने नाबाद 16 और अमन कुमार पटेल ने 11 रन बनाए।
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कर्नल कुशल थापा क्रिकेट क्लब की ओर से तस्ता चौधरी ने चार विकेट लिए। आदित्य गुप्ता, आयुष जायसवाल और रनवीर यादव ने दो-दो विकेट हासिल किए। अमन कसौधन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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