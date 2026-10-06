Gorakhpur News: ड्राइंग व रंगोली में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

विज्ञापन

गोरखपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत एनेक्सी भवन में जिला स्तरीय ड्राइंग एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महानगर के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बच्चों ने विकसित भारत, भारत माता सहित देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर आकर्षक चित्र और रंगोलियां बनाईं। बच्चों की रचनात्मकता और रंगों के बेहतर संयोजन की अतिथियों ने सराहना की। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिलने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी, बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होती है।